Севастьянова (Ляпкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Ляпкина) Мария

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880

Отец: Ляпкинъ Андрей

Мать: Ляпкина Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.?.1899

Муж: Севастьяновъ Константинъ

Рождение ребёнка
22.03.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1912

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.10.1915

Сын: Севастьяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ

Смерть
Неизвестно
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