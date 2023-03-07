Севастьянова (Ляпкина) Мария
Место рождения
Дата рождения25.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880
Отец: Ляпкинъ Андрей
Мать: Ляпкина Анастасія
Бракосочетание
08.?.1899
Рождение ребёнка
22.03.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ
Рождение ребёнка
05.09.1912
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.10.1915
Сын: Севастьяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьяновъ Константинъ
Смерть
Неизвестно