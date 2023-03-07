Севастьяновъ Аристархъ
Место рождения
Дата рождения12.04.1872
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1872
Отец: Севастьяновъ Василій
Мать: Севастьянова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
09.12.1896
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Бракосочетание
22.?.1896
Жена: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
25.06.1898
Сын: Севастьяновъ Николай
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
01.09.1900
Дочь: Малышева Раиса
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Севастьяновъ Яковъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Севастьянова Татьяна
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
06.06.1907
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
12.11.1911
Дочь: Димитрова Клавдия
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
11.03.1914
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Севастьянов Петр
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия
Смерть
1920
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно