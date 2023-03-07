Севастьяновъ Аристархъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьяновъ Аристархъ

Севастьяновъ Аристархъ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1872

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1872

Отец: Севастьяновъ Василій

Мать: Севастьянова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1896

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.?.1896

Жена: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Севастьяновъ Николай

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Рождение ребёнка
01.09.1900

Дочь: Малышева Раиса

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Севастьяновъ Яковъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Севастьянова Татьяна

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1907

Сын: Севастьяновъ Александръ

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: Димитрова Клавдия

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Севастьянов Петр

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1920
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close