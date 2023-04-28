Севастьянова (Акулинушкина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Акулинушкина) Анастасия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1875

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1875

Отец: Акулинушкинъ Андрей

Мать: Акулинушкина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.?.1896

Муж: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Севастьяновъ Николай

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Рождение ребёнка
01.09.1900

Дочь: Малышева Раиса

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Севастьяновъ Яковъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Севастьянова Татьяна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1907

Сын: Севастьяновъ Александръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: Димитрова Клавдия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Севастьяновъ Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Севастьянов Петр

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1956
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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