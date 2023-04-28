Севастьянова (Акулинушкина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения27.10.1875
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1875
Отец: Акулинушкинъ Андрей
Мать: Акулинушкина Матрена
Рождение ребёнка
09.12.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Бракосочетание
22.?.1896
Рождение ребёнка
25.06.1898
Сын: Севастьяновъ Николай
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
01.09.1900
Дочь: Малышева Раиса
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Севастьяновъ Яковъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Севастьянова Татьяна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
06.06.1907
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
12.11.1911
Дочь: Димитрова Клавдия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
11.03.1914
Сын: Севастьяновъ Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Севастьянов Петр
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аристархъ
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно