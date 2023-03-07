Акулинушкина (Серкова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинушкина (Серкова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1853

Отец: Серковъ Василий

Мать: Серкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Акулинушкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1875

Дочь: Севастьянова Анастасия

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1879

Сын: Акулинушкинъ Василий

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

Каликинской волости
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Юрина Дарья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

Рождение ребёнка
04.05.1884

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Акулинушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

Рождение ребёнка
10.05.1891

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1894

Сын: Акулинушкинъ Григорий

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыгина Евдокия

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей

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