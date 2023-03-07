Акулинушкина (Серкова) Матрена
Место рождения
Дата рождения04.11.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1853
Отец: Серковъ Василий
Мать: Серкова Марфа
Бракосочетание
07.02.1875
Муж: Акулинушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
27.10.1875
Дочь: Севастьянова Анастасия
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
27.02.1879
Сын: Акулинушкинъ Василий
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей
Каликинской волости
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Юрина Дарья
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
04.05.1884
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
1886
Сын: Акулинушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
10.05.1891
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
12.11.1894
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыгина Евдокия
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Андрей