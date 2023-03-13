Севастьяновъ Ананий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1875
Отец: Севастьяновъ Василій
Мать: Севастьянова Ѳеодосія
Бракосочетание
13.04.1903
Жена: Севастьянова Ульяна
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна
Рождение ребёнка
26.02.1908
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна
Рождение ребёнка
19.07.1914
Сын: Севастьяновъ Артемий
Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна
Рождение ребёнка
05.08.1918
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна