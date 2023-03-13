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Севастьяновъ Ананий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1875

Отец: Севастьяновъ Василій

Мать: Севастьянова Ѳеодосія

Бракосочетание
13.04.1903

Жена: Севастьянова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1914

Сын: Севастьяновъ Артемий

Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан