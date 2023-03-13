Севастьянова (Кутько) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Кутько Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1903
Муж: Севастьяновъ Ананий
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий
Рождение ребёнка
26.02.1908
Сын: Севастьяновъ Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий
Рождение ребёнка
19.07.1914
Сын: Севастьяновъ Артемий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий
Рождение ребёнка
05.08.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий