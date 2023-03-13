Севастьянова (Кутько) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Кутько) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кутько Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1903

Муж: Севастьяновъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Севастьяновъ Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1914

Сын: Севастьяновъ Артемий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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