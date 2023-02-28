Ефимий (Семёнов)
Место рождения
Дата рождения18.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1801
Отец: Самсон Стефанов
Мать: Татьяна Малахова
Бракосочетание
06.02.1821
Жена: Матрона Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1831
Дочь: Ксения Ефимова
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
07.03.1833
Сын: Кодрат Ефимов
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
23.05.1836
Дочь: Елена ст
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алексей Евфимов
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
07.05.1839
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
31.07.1840
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
19.02.1844
Дочь: Дария Ефимова
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Рождение ребёнка
01.10.1845
Дочь: Устиния Ефимова
Мать ребёнка: Пелагия Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Матвеева
Смерть
Неизвестно