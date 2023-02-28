Ефимий (Семёнов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимий (Семёнов)

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1801

Отец: Самсон Стефанов

Мать: Татьяна Малахова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1831

Дочь: Ксения Ефимова

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1833

Сын: Кодрат Ефимов

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1836

Дочь: Елена ст

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алексей Евфимов

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Рождение ребёнка
07.05.1839

Дочь: Елена Ефимова

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1840

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1844

Дочь: Дария Ефимова

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1845

Дочь: Устиния Ефимова

Мать ребёнка: Пелагия Матвеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Матвеева

Смерть
Неизвестно
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