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Самсон Стефанов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

До 1809

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Жена

До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: Стефан Никитин

Мать: Анна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1799

Жена: Татьяна Малахова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1801

Сын: Ефимий (Семёнов)

Мать ребёнка: Татьяна Малахова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: София

Мать ребёнка: Татьяна Малахова

Смерть
До 1809
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