Самсон Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиДо 1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: Стефан Никитин
Мать: Анна Павлова
Бракосочетание
15.05.1799
Жена: Татьяна Малахова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1801
Сын: Ефимий (Семёнов)
Мать ребёнка: Татьяна Малахова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: София
Мать ребёнка: Татьяна Малахова
Смерть
До 1809