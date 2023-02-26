Пелагия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти07.02.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1831
Дочь: Ксения Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Рождение ребёнка
07.03.1833
Сын: Кодрат Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Рождение ребёнка
23.05.1836
Дочь: Елена ст
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алексей Евфимов
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Рождение ребёнка
07.05.1839
Дочь: Елена Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Рождение ребёнка
31.07.1840
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Рождение ребёнка
19.02.1844
Дочь: Дария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Рождение ребёнка
01.10.1845
Дочь: Устиния Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимий (Семёнов)
Смерть
07.02.1849