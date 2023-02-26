Пелагия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

07.02.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1831

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1833

Сын: Кодрат Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1836

Дочь: Елена ст

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алексей Евфимов

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Рождение ребёнка
07.05.1839

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1840

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1844

Дочь: Дария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1845

Дочь: Устиния Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Семёнов)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимий (Семёнов)

Смерть
07.02.1849
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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