Дудкин Прокофий Никитин
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Дудкин Никита Семёнов
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1840
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844
Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1851
Дочь: Ирина Прокопиева
Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1852
Дочь: Мария Прокопова
Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1859
Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1862
Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно