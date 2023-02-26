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Дудкин Прокофий Никитин

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дудкин Никита Семёнов

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дудкин Михаил Прокофьев

Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1840

Жена: Дудкина Татьяна (Петрова)

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844

Сын: Дудкин Яков Прокопиев

Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1851

Дочь: Ирина Прокопиева

Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1852

Дочь: Мария Прокопова

Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1859

Сын: Дудкин Стефан Прокофьев

Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1862

Сын: Дудкин Василий Прокофьев

Мать ребёнка: Дудкина Татьяна (Петрова)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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