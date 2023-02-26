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Дудкин Никита Семёнов

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

04.09.1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1798

Сын: Дудкин Лаврентий Никитин

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дудкин Прокофий Никитин

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
04.09.1844
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от престарелости
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