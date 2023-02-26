Дудкина Татьяна (Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Дудкин Прокофий Никитин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1840
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1844
Отец ребёнка: Дудкин Прокофий Никитин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1851
Дочь: Ирина Прокопиева
Отец ребёнка: Дудкин Прокофий Никитин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1852
Дочь: Мария Прокопова
Отец ребёнка: Дудкин Прокофий Никитин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1859
Отец ребёнка: Дудкин Прокофий Никитин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1862
Отец ребёнка: Дудкин Прокофий Никитин
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно