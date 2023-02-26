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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1790
Муж: Анна Тимофеева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1798
Отец ребёнка: Дудкин Никита Семёнов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Дудкин Никита Семёнов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.