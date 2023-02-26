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Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1790

Муж: Анна Тимофеева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1798

Сын: Дудкин Лаврентий Никитин

Отец ребёнка: Дудкин Никита Семёнов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дудкин Прокофий Никитин

Отец ребёнка: Дудкин Никита Семёнов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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