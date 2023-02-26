Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.10.1790

Жена: ?

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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