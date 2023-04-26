Слушкин Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти07.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Иван Андреев
Мать: Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Устина Яковлева
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: София Яковлева
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Фёкла Петрова
Смерть
07.12.1918