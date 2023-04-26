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Слушкин Яков Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

07.12.1918

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Иван Андреев

Мать: Екатерина Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Слушкин Авраамий Яковлев

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Устина Яковлева

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Слушкин Василий Яковлев

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: София Яковлева

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Фёкла Петрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Смерть
07.12.1918
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
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