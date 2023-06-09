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Матрона Яковлева

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

1901 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Слушкин Яков Иванов

Мать: Фёкла Петрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Антоний Аполлонов

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Антоний Аполлонов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1908