Матрона Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Слушкин Яков Иванов
Мать: Фёкла Петрова
Бракосочетание
27.01.1895
Муж: Антоний Аполлонов
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Антоний Аполлонов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1908