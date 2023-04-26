Устина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Слушкин Яков Иванов

Мать: Фёкла Петрова

Рождение ребёнка
23.09.1881

Дочь: Фекла Кузьмина

Отец ребёнка: Косма Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Косма Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1884

Дочь: Матрона Косьмина

Отец ребёнка: Косма Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1886

Дочь: Степанида Косьмина

Отец ребёнка: Косма Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1892

Дочь: Ольга Косьмина

Отец ребёнка: Косма Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1895

Сын: Пирожков Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Косма Михайлов

Жуково, Осташковский, Тверская область
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