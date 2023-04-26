Устина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Слушкин Яков Иванов
Мать: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
23.09.1881
Дочь: Фекла Кузьмина
Отец ребёнка: Косма Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Косма Михайлов
Рождение ребёнка
06.11.1884
Дочь: Матрона Косьмина
Отец ребёнка: Косма Михайлов
Рождение ребёнка
09.11.1886
Дочь: Степанида Косьмина
Отец ребёнка: Косма Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1892
Дочь: Ольга Косьмина
Отец ребёнка: Косма Михайлов
Рождение ребёнка
08.07.1895
Отец ребёнка: Косма Михайлов