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Слушкин Авраамий Яковлев

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Около 1885 г.р.
1891 г.р.
1894 г.р.
1896 г.р.
1897 г.р.
Около 1899 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Слушкин Яков Иванов

Мать: Фёкла Петрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Параскева Аврамиева

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Слушкин Григорий Аврамиев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Петр

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Яков

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Слушкин Михаил Абрамов

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1903

Дочь: Александра Авраамиева

Мать ребёнка: Матрона Никандрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1904

Сын: Слушкин Пётр Аврамиев

Мать ребёнка: Матрона Никандрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Слушкин Сергей Абрамов

Мать ребёнка: Матрона Никандрова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Смерть
1915
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Похороны
Неизвестно
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область