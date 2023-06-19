Слушкин Авраамий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Слушкин Яков Иванов
Мать: Фёкла Петрова
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Параскева Аврамиева
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Слушкин Григорий Аврамиев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Петр
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Яков
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
09.03.1903
Дочь: Александра Авраамиева
Мать ребёнка: Матрона Никандрова
Рождение ребёнка
25.06.1904
Мать ребёнка: Матрона Никандрова
Рождение ребёнка
17.09.1905
Мать ребёнка: Матрона Никандрова
Смерть
1915
Похороны
Неизвестно
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область