Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти30.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Параскева Аврамиева
Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
16.11.1891
Сын: Слушкин Григорий Аврамиев
Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
1894
Сын: Петр
Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Яков
Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.10.1901