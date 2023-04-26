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Матрона Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

30.10.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Параскева Аврамиева

Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Слушкин Григорий Аврамиев

Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Петр

Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Яков

Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Слушкин Михаил Абрамов

Отец ребёнка: Слушкин Авраамий Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.10.1901
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд