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Дьяков Авраам Корнильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Дьяков Корнилий Игнатьевич

Мать: Дьякова Татьяна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1800

Сын: Дьяков Филипп Авраамович

Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Краснова Параскева Авраамовна

Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1804

Дочь: Ирина Авраамовна

Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дьяков Александр Авраамович

Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Наталья Исааковна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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