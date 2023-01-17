Дьяков Авраам Корнильевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
12.01.1800
Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Краснова Параскева Авраамовна
Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна
Рождение ребёнка
?.05.1804
Дочь: Ирина Авраамовна
Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дьяков Александр Авраамович
Мать ребёнка: Дьякова Наталья Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно