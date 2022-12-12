Дьякова Наталья Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1800
Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Краснова Параскева Авраамовна
Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич
Рождение ребёнка
?.05.1804
Дочь: Ирина Авраамовна
Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дьяков Александр Авраамович
Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно