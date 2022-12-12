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Дьякова Наталья Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1800

Сын: Дьяков Филипп Авраамович

Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Краснова Параскева Авраамовна

Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1804

Дочь: Ирина Авраамовна

Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дьяков Александр Авраамович

Отец ребёнка: Дьяков Авраам Корнильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Авраам Корнильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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