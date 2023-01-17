Краснова (Дьякова) Параскева Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Дьякова) Параскева Авраамовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Дьяков Авраам Корнильевич

Мать: Дьякова Наталья Исааковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1821

Муж: Краснов Федор Автономович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник житель завода Кирило Феодотов Гамов
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татаринова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Краснов Федор Автономович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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