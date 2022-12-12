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Дьякова Татьяна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

11.03.1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дьяков Авраам Корнильевич

Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Дьяков Евсегний Корнильевич

Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Осипова Пелагия Корнильевна

Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Дьяков Кирилл Корнильевич

Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Корнилий Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
11.03.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядка не отпета
Смерть
11.03.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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