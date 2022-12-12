Дьякова Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти11.03.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дьяков Авраам Корнильевич
Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Дьяков Евсегний Корнильевич
Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Осипова Пелагия Корнильевна
Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дьяков Кирилл Корнильевич
Отец ребёнка: Дьяков Корнилий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
11.03.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядка не отпета
Смерть
11.03.1819