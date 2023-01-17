Осипова (Дьякова) Пелагия Корнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Дьякова) Пелагия Корнильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

10.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Дьяков Корнилий Игнатьевич

Мать: Дьякова Татьяна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.03.1804

Муж: Осипов Михаил Степанович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Осипов Козма Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Осипов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.04.1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От худобы
Похороны
11.04.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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