Осипова (Дьякова) Пелагия Корнильевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти10.04.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
01.03.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Осипов Михаил Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1857
Причина смерти: От худобы
Похороны
11.04.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя