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Дьяков Корнилий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Между 1807 и 1811

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Дьяков Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дьяков Авраам Корнильевич

Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Дьяков Евсегний Корнильевич

Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Осипова Пелагия Корнильевна

Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Дьяков Кирилл Корнильевич

Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Татьяна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1807 и 1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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