Дьяков Корнилий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиМежду 1807 и 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Дьяков Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дьяков Авраам Корнильевич
Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1785
Сын: Дьяков Евсегний Корнильевич
Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Осипова Пелагия Корнильевна
Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дьяков Кирилл Корнильевич
Мать ребёнка: Дьякова Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1807 и 1811