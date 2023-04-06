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Воздвиженский Василий Михайлович

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Место рождения

Шинеры, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.01.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1826

Отец: Воздвиженский Михаил Силович

Мать: не указана

Шинеры, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Цивильского уезда села Багильдина у дьячка Михаила Силина сын Василий отмалитвован и крещен Восприемник Чебоксарского уезда села Красного Яра Дьякон Стефан Александров
Крещение
03.01.1826
Шинеры, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Воздвиженский Викторин Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Воздвиженский Серафим Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Воздвиженский Ермий Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Воздвиженский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воздвиженская Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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