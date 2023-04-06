Воздвиженский Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1826
Отец: Воздвиженский Михаил Силович
Мать: не указана
Цивильского уезда села Багильдина у дьячка Михаила Силина сын Василий отмалитвован и крещен Восприемник Чебоксарского уезда села Красного Яра Дьякон Стефан Александров
Крещение
03.01.1826
Рождение ребёнка
1856
Сын: Воздвиженский Викторин Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Воздвиженский Серафим Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Воздвиженский Ермий Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Воздвиженский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Воздвиженская Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно