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Воздвиженская Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Воздвиженский Викторин Васильевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Воздвиженский Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Воздвиженский Ермий Васильевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Воздвиженский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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