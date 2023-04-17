Воздвиженская Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Воздвиженский Викторин Васильевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Воздвиженский Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Воздвиженский Ермий Васильевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Воздвиженский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Воздвиженский Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно