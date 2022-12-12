село Шинеры, село Шинеры, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Шинеры

Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2835Воздвиженское (Багильдино), с. каз. (3)на ровном месте.104096212230Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Цивильская волость
1326. Багильдино (Воздвиженское, Шиперь, Кайри-Касы, Церковный Околодок), село бывшее государственное, при речке Анише, дворов 9, жителей 41, церковь православная, часовн Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Цивильская волость
с. Багильдино-Воздвиженское, Цивил. (состоит из околодков: Аниш-хири, Вурман-касы, Кокша-касы, Мунсют, Ой-касы, Словаши, Чирш-касы и Шинерь)см. каждый в отдельности.
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Чебоксарский уезд, Воскресенская волость
с. Шинерь-пось, Воскресенскойсм. с. Воскресенское.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Цивильский район
141261Шинерысело55°50'с.ш.47°39'в.д.N-38-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский муниципальный район, Чиричкасинское сельское поселение
97641475136с Шинерысело
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