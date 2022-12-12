Шинеры
Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2835Воздвиженское (Багильдино), с. каз. (3)на ровном месте.104096212230Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1326. Багильдино (Воздвиженское, Шиперь, Кайри-Касы, Церковный Околодок), село бывшее государственное, при речке Анише, дворов 9, жителей 41, церковь православная, часовн Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Багильдино-Воздвиженское, Цивил. (состоит из околодков: Аниш-хири, Вурман-касы, Кокша-касы, Мунсют, Ой-касы, Словаши, Чирш-касы и Шинерь)см. каждый в отдельности.Показать скан
с. Шинерь-пось, Воскресенскойсм. с. Воскресенское.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141261Шинерысело55°50'с.ш.47°39'в.д.N-38-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97641475136с Шинерысело