Волкова (Муратова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Муратова) Пелагея

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Место рождения

Тимошкино

Дата рождения

1745

Дата смерти

17.03.1813

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Муратовъ Афонасий Петровъ

Мать: Муратова Авдотья Матвеева

Тимошкино
Рождение ребёнка
1768

Сын: Волковъ Клементий

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Волковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Маклашова Салманида

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Волковъ Никоноръ

Отец ребёнка: Волковъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Матвей

Смерть
17.03.1813
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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