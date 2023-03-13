Волкова (Муратова) Пелагея
Место рожденияТимошкино
Дата рождения1745
Дата смерти17.03.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Тимошкино
Рождение ребёнка
1768
Сын: Волковъ Клементий
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Волковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Маклашова Салманида
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Волковъ Никоноръ
Отец ребёнка: Волковъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Матвей
Смерть
17.03.1813