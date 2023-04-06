Волковъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Волковъ Данила
Мать: Волкова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Волковъ Клементий
Мать ребёнка: Волкова Пелагея
Рождение ребёнка
1779
Сын: Волковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Волкова Пелагея
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Маклашова Салманида
Мать ребёнка: Волкова Пелагея
Рождение ребёнка
1785
Сын: Волковъ Никоноръ
Мать ребёнка: Волкова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Пелагея
Смерть
1795