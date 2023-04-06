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Волковъ Матвей

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Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Волковъ Данила

Мать: Волкова Фекла Иванова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Волковъ Клементий

Мать ребёнка: Волкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Волковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Волкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Маклашова Салманида

Мать ребёнка: Волкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Волковъ Никоноръ

Мать ребёнка: Волкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Пелагея

Смерть
1795
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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