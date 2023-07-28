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Волковъ Данила

Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

08.04.1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Волковъ Алексей

Мать: не указана

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Волковъ Матвей

Мать ребёнка: Волкова Фекла Иванова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Фекла Иванова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Лешина Ксения

Мать ребёнка: Волкова Фекла Иванова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Фекла Иванова

Смерть
08.04.1794
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан