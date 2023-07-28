Волковъ Данила
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти08.04.1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Волковъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Волковъ Матвей
Мать ребёнка: Волкова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Волковъ Иванъ
Мать ребёнка: Волкова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Лешина Ксения
Мать ребёнка: Волкова Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Фекла Иванова
Смерть
08.04.1794
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан