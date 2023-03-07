Лешина (Волкова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Волкова) Ксения

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Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Волковъ Данила

Мать: Волкова Фекла Иванова

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Самарина Настасья

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лешинъ Александръ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1784

Дочь: Лешина Лукерья

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ляпкина Ѳеодосія

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Лешинъ Денисъ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Лешинъ Андреянъ

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1799

Сын: Лешинъ Никита

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1802

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешинъ Федоръ

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