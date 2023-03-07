Лешина (Волкова) Ксения
Место рождения
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Волковъ Данила
Мать: Волкова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Самарина Настасья
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лешинъ Александръ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.05.1784
Дочь: Лешина Лукерья
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ляпкина Ѳеодосія
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Лешинъ Денисъ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лешинъ Андреянъ
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.09.1799
Сын: Лешинъ Никита
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.09.1802
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Лешинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лешинъ Федоръ