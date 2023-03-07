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Волковъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

28.05.1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Волковъ Матвей

Мать: Волкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1800

Сын: Волковъ Федоръ

Мать ребёнка: Волкова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1802

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Волкова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1805

Сын: Волковъ Ефимъ (Офимья)

Мать ребёнка: Волкова Афимья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Волковъ Николай

Мать ребёнка: Волкова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Афимья

Смерть
28.05.1813
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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