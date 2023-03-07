Волковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти28.05.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Волковъ Матвей
Мать: Волкова Пелагея
Рождение ребёнка
28.08.1800
Сын: Волковъ Федоръ
Мать ребёнка: Волкова Афимья
Рождение ребёнка
28.06.1802
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Волкова Афимья
Рождение ребёнка
10.03.1805
Мать ребёнка: Волкова Афимья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Волковъ Николай
Мать ребёнка: Волкова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Афимья
Смерть
28.05.1813