Муратовъ Афонасий Петровъ
Место рожденияТимошкино
Дата рождения1711
Дата смертиМежду 1769 и 1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Тимошкино
Рождение ребёнка
1731
Сын: Муратовъ Василий
Мать ребёнка: Муратова Авдотья Матвеева
Тимошкино
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Гусева Анна
Мать ребёнка: Муратова Авдотья Матвеева
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Волкова Пелагея
Мать ребёнка: Муратова Авдотья Матвеева
Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1769 и 1779