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Муратовъ Афонасий Петровъ

Место рождения

Тимошкино

Дата рождения

1711

Дата смерти

Между 1769 и 1779

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимошкино
Рождение ребёнка
1731

Сын: Муратовъ Василий

Мать ребёнка: Муратова Авдотья Матвеева

Тимошкино
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Гусева Анна

Мать ребёнка: Муратова Авдотья Матвеева

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Волкова Пелагея

Мать ребёнка: Муратова Авдотья Матвеева

Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Авдотья Матвеева

Смерть
Между 1769 и 1779