Муратова Авдотья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова Авдотья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Между 1769 и 1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Муратовъ Василий

Отец ребёнка: Муратовъ Афонасий Петровъ

Тимошкино
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Гусева Анна

Отец ребёнка: Муратовъ Афонасий Петровъ

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Волкова Пелагея

Отец ребёнка: Муратовъ Афонасий Петровъ

Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратовъ Афонасий Петровъ

Смерть
Между 1769 и 1779
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