Муратова Авдотья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиМежду 1769 и 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Муратовъ Василий
Отец ребёнка: Муратовъ Афонасий Петровъ
Тимошкино
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Гусева Анна
Отец ребёнка: Муратовъ Афонасий Петровъ
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Волкова Пелагея
Отец ребёнка: Муратовъ Афонасий Петровъ
Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1769 и 1779