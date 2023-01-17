Андриян Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1779
Отец: Афанасий Алексеев
Мать: не указана
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 97 РС Желватовки Пелагеи Михайловны Вельяшевой 1850
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Максимова
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1837
Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 97 РС Желватовки Пелагеи Михайловны Вельяшевой 1850