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Андриян Афонасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Афанасий Алексеев

Мать: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 97 РС Желватовки Пелагеи Михайловны Вельяшевой 1850
Рождение ребёнка
1809

Сын: Макаров Макар Андриянов

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Максимова

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Пелагея Максимова

Смерть
1837
Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 97 РС Желватовки Пелагеи Михайловны Вельяшевой 1850
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