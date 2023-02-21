Макарова Пелагея Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Пелагея Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1809

Сын: Макаров Макар Андриянов

Отец ребёнка: Андриян Афонасьев

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриян Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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