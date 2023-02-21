Макаров Макар Андриянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1809
Отец: Андриян Афонасьев
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Макарова Арина Леонтьева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Макарова
Мать ребёнка: Макарова Арина Леонтьева
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Арина Леонтьева
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Смерть
До 1880
ГАРО, ф. 627, оп. 246а, д. 426 МК Клинское 1875, 1877, 1878, 1880