Макаров Макар Андриянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Макар Андриянов

Макаров Макар Андриянов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Андриян Афонасьев

Мать: Макарова Пелагея Максимова

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1834

Сын: Макаров Фаддей Макаров

Мать ребёнка: Макарова Арина Леонтьева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Макарова

Мать ребёнка: Макарова Арина Леонтьева

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Арина Леонтьева

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Смерть
До 1880
ГАРО, ф. 627, оп. 246а, д. 426 МК Клинское 1875, 1877, 1878, 1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close