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Афанасий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой
Рождение ребёнка
1779

Сын: Андриян Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 97 РС Желватовки Пелагеи Михайловны Вельяшевой 1850
Смерть
1818
Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой
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