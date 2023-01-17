Афанасий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой
Рождение ребёнка
1779
Сын: Андриян Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 97 РС Желватовки Пелагеи Михайловны Вельяшевой 1850
Смерть
1818
Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой