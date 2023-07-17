Мельник Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Емельян

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Место рождения

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области

Дата рождения

1908

Дата смерти

23.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

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1932 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мельников Максим

Мать: Мельник(ова) Евдокия

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
30.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельник Марфа

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
18.06.1932

Дочь: Агеева Зинаида

Мать ребёнка: Мельник Марфа

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
22.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельник Марфа

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
26.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельник Марфа

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельник Марфа

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
05.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельник Марфа

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
23.02.1991
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области