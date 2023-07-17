Мельник Емельян
Место рожденияд.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Дата рождения1908
Дата смерти23.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мельников Максим
Мать: Мельник(ова) Евдокия
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
30.10.1929
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
18.06.1932
Дочь: Агеева Зинаида
Мать ребёнка: Мельник Марфа
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
22.07.1937
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
26.10.1940
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
13.09.1946
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
05.04.1949
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
23.02.1991
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области