Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

01.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ермоленко Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мельник Емельян

Отец ребёнка: Мельников Максим

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Омельченко Елизавета

Отец ребёнка: Мельников Максим

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мельников Федор

Отец ребёнка: Мельников Максим

Kupino, Russia
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мельник Гаврил

Отец ребёнка: Мельников Максим

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мельник Василий

Отец ребёнка: Мельников Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Алексей

Отец ребёнка: Мельников Максим

Смерть
01.04.1947