Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти01.04.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ермоленко Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мельник Емельян
Отец ребёнка: Мельников Максим
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Омельченко Елизавета
Отец ребёнка: Мельников Максим
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мельников Федор
Отец ребёнка: Мельников Максим
Kupino, Russia
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мельник Гаврил
Отец ребёнка: Мельников Максим
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мельник Василий
Отец ребёнка: Мельников Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Алексей
Отец ребёнка: Мельников Максим
Смерть
01.04.1947