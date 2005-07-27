Омельченко (Мельникова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1915
Дата смерти27.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1915
Отец: Мельников Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скареднов Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Омельченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омельченко Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Омельченко Федор
Смерть
27.07.2005
Похороны
Неизвестно