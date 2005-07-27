Омельченко (Мельникова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Мельникова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1915

Дата смерти

27.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1915

Отец: Мельников Максим

Мать: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Омельченко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Федор

Смерть
27.07.2005
Похороны
Неизвестно

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