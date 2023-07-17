Омельченко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОмельченко Федор

Омельченко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Омельченко (Мельникова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омельченко (Мельникова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омельченко (Мельникова) Елизавета

Смерть
Неизвестно

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