Мельников Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Алексей

Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мельник Емельян

Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Омельченко (Мельникова) Елизавета

Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мельников Федор

Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мельник Гаврил

Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мельник Василий

Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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