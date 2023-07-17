Мельников Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Алексей
Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мельник Емельян
Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Омельченко (Мельникова) Елизавета
Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мельников Федор
Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мельник Гаврил
Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мельник Василий
Мать ребёнка: Мельник(ова) (Ермоленко) Евдокия
Смерть
Неизвестно