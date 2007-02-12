Агеева (Марченко) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Марченко) Зинаида

Место рождения

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области

Дата рождения

18.06.1932

Дата смерти

12.02.2007

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932

Отец: Мельник Емельян

Мать: Мельник Марфа

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
12.02.2007
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области