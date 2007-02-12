Агеева (Марченко) Зинаида
Место рожденияд.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Дата рождения18.06.1932
Дата смерти12.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932
Отец: Мельник Емельян
Мать: Мельник Марфа
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
12.02.2007
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области