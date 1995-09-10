Мельник (Марченко) Марфа
Место рожденияд.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Дата рождения?.06.1910
Дата смерти10.09.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1910
Отец: Марченко Петр
Мать: Марченко Акулина
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
30.10.1929
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
18.06.1932
Дочь: Агеева Зинаида
Отец ребёнка: Мельник Емельян
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
22.07.1937
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
26.10.1940
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
13.09.1946
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
05.04.1949
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
10.09.1995
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области