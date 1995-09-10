Мельник (Марченко) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Марченко) Марфа

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Место рождения

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области

Дата рождения

?.06.1910

Дата смерти

10.09.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1932 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1910

Отец: Марченко Петр

Мать: Марченко Акулина

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
30.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Емельян

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
18.06.1932

Дочь: Агеева Зинаида

Отец ребёнка: Мельник Емельян

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
22.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Емельян

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
26.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Емельян

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
13.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Емельян

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Рождение ребёнка
05.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Емельян

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
10.09.1995
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Гнедухино,Баганского р-она Новосибирской области
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