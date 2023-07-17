Марченко (Марченко) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Марченко) Акулина

Место рождения

Черниговская губерня

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерня
Рождение ребёнка
?.06.1910

Дочь: Мельник Марфа

Отец ребёнка: Марченко Петр

д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
Неизвестно
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области