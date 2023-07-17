Марченко (Марченко) Акулина
Место рожденияЧерниговская губерня
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерня
Рождение ребёнка
?.06.1910
Дочь: Мельник Марфа
Отец ребёнка: Марченко Петр
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Смерть
Неизвестно
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Вороновка,Купинского р-она Новосибирской области