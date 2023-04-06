(Павлова/Мартынова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1833
Дата смерти26.06.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1833
Отец: Мартынов Иван
Мать: Параскева Кирикова
Бракосочетание
04.09.1853
Рождение ребёнка
03.04.1855
Сын: Павлов Никита Галактионович
Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич
Рождение ребёнка
15.12.1856
Сын: Павлов Павел Галактионович
Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич
Рождение ребёнка
13.03.1858
Дочь: Мария Галактионовна
Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич
Рождение ребёнка
19.07.1859
Сын: Павлов Илья Галактионович
Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич
Рождение ребёнка
02.08.1861
Дочь: Евдокия Галактионовна
Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич
Рождение ребёнка
10.11.1863
Дочь: Екатерина Галактионовна
Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич
Смерть
26.06.1866
от родов