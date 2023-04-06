(Павлова/Мартынова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова/Мартынова) Параскева Ивановна

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Место рождения

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

21.10.1833

Дата смерти

26.06.1866

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1833

Отец: Мартынов Иван

Мать: Параскева Кирикова

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
04.09.1853

Муж: Павлов Галактион Фомич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.04.1855

Сын: Павлов Никита Галактионович

Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.12.1856

Сын: Павлов Павел Галактионович

Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.03.1858

Дочь: Мария Галактионовна

Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.07.1859

Сын: Павлов Илья Галактионович

Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.08.1861

Дочь: Евдокия Галактионовна

Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.11.1863

Дочь: Екатерина Галактионовна

Отец ребёнка: Павлов Галактион Фомич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
26.06.1866
от родов
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