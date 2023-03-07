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Павлов Никита Галактионович

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Место рождения

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

03.04.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1855

Отец: Павлов Галактион Фомич

Мать: Параскева Ивановна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
10.04.1855
Бракосочетание
30.01.1881

Жена: Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.01.1882

Дочь: Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1883

Сын: Павлов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.12.1885

Сын: Павлов Николай Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Павлов Василий Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.06.1891

Сын: Павлов Пётр Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.05.1892

Сын: Павлов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Павлов Александр Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Павлов Иоанн Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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