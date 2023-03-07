Павлов Никита Галактионович
Место рождения
Дата рождения03.04.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1855
Отец: Павлов Галактион Фомич
Мать: Параскева Ивановна
Крещение
10.04.1855
Бракосочетание
30.01.1881
Жена: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.01.1882
Дочь: Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.02.1883
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.12.1885
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.02.1888
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.06.1891
Сын: Павлов Пётр Никитич
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.05.1892
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1896
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1896
Сын: Павлов Иоанн Никитич
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно