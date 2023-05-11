(Павлова/Богданова) Мария Галактионовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1858
Дата смерти12.03.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1858
Отец: Павлов Галактион Фомич
Мать: Параскева Ивановна
Крещение
16.03.1858
Бракосочетание
31.01.1879
Рождение ребёнка
29.03.1880
Сын: Богданов Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1882
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.1886
Сын: Богданов Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Богданов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1889
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
30.05.1891
Сын: Богданов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич
Смерть
12.03.1910
от паралича