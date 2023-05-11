(Павлова/Богданова) Мария Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова/Богданова) Мария Галактионовна

Место рождения

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

13.03.1858

Дата смерти

12.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1858

Отец: Павлов Галактион Фомич

Мать: Параскева Ивановна

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
16.03.1858
Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Богданов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
29.03.1880

Сын: Богданов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.12.1882

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.06.1886

Сын: Богданов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Богданов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.10.1889

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.05.1891

Сын: Богданов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Андреевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
12.03.1910
от паралича
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